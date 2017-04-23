Kar altında düğün eğelencesi



KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düğün eğlencesi kar altında gerçekleşti.

Domaniç ilçesi Ortaca Köyünde Şeref ve Merve Kısacık çiftinin düğünleri kar yağmasına rağmen köy meydanında ateş yakılarak devam edildi. Nisan ayının ortasında kar yağışını aldırmayan düğün davetlileri, yöre sanatçısı Mustafa Akyıldız'ın canlı müzik performansı ile oyunlarını oynadı.

Erol Biçer, "Domaniç'in Ortaca Köyünde düğün çekimleri için geldik. Kar var ve soğuk insanı üşütüyor. İlk defa böyle bir mevsimde kar görüyoruz ve çekimler güzel gidiyor" dedi.