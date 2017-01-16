Kar Altında Böyle Eğlendiler

Uludağ'da düzenlenen 'Selfy Whitefest 2017' kapsamında tatilciler kar altında eğlendi.



Uludağ'da geleneksel olarak düzenlenen 'Selfy Whitefest 2017 Festivali dolu dizgin devam ediyor. Birçok tanınmış şarkıcının katılacağı festivalde çeşitli eğlenceler düzenleniyor. Kayak pistinde kurulan platformda müzik eşliğinde dans ederek eğlenen festival tutkunları, karın keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi. - BURSA