Kar, Akseki- Seydişehir Yolunda Ulaşımı Engelliyor

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksadı.



Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasındaki geçiş noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Karayolunu karla kaplayan yağış sonrası ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Akseki ve Seydişehir taraflarından zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçlar ise bölgede güçlükle ilerliyor.



- Antalya