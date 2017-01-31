Kaputaş Plajı'nın 'Doğal Karakteri Bozuldu'

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde turkuaz rengiyle dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı'na Kaş Belediyesi'nin betonarme büfe, tuvalet ve plaj yapma projesine karşı açılan davanın bilirkişi raporunda, belediyenin uygulamalarının plajın doğal karakterini bozduğu belirtildi.



Kaş İlçesi'nde dünyanın en güzel plajlarından biri olarak gösterilen Kaputaj Plajı üzerinde Kaş Belediyesi'nin plaj, tuvalet ve büfe projesine karşı Kaş Turizmi Tanıtma Derneği üyeleri ile bazı vatandaşlar tarafından Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne iptal davası açıldı. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nde ayrıca, yine belediyenin İnceboğaz Mesire Alanı ve Kaş İlçesi 1/25 binlik Çevre Düzeni Planı'nın iptallerine yönelik açılan davaların da karar duruşmaları yapıldı. Davaya Kaş Turizmi Tanıtma Derneği'nin üyeleri Kaş ilçesi sakinleri ile davacı avukatları Tuncay Koç, Ömür Yiğit ve Eser Akkaya katıldı.



KARARLAR 1 AY İÇİNDE AÇIKLANACAK



Avukat Tuncay Koç, 3 davanın karar duruşmasının tamamlandığını ve kararların 1 ay içinde yazılarak tebliğ edilmesini beklediklerini belirtti. Tuncay Koç, "Bu davalardan biri Kaputaj Plajı'nın Tabiatı Koruma Kurulu kararınca plaj haline getirilmesi, büfe ve tuvalet yapılması. Bilirkişi raporunda mevzuata aykırılık olmadığı, fakat yapılan işlerin doğal plajın karakterini bozduğu, büfenin ön tarafta konumlandırıldığı ve alanın onarımı için mutlaka peyzaj onarım projesinin yapılıp yürürlüğe konulması gerektiği belirtildi" dedi.



BETONA HAYIR



Avukat Koç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de verilen kararın dışında SİT alanını tahrip eden uygulamalar yaptığı için 2863 sayılı kanuna muhalefetten Kaş Belediye Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini kaydetti. Koç, "Kaş Belediye Başkanlığı'nın Kaputaj ve İnceboğaz alanlarını tahrip ettiği bilirkişi raporuyla belgeli durumda. Bakanlık ve savcılık harekete geçmeli. İmar planlarının da şehircilik ilkelerine uygun olmadığı raporla sabit. Ranta verilecek başka Kaş yok. Betona hayır" dedi.



- Antalya