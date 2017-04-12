Kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasında

Dükkan sahibinin yokluğunu fırsat bilen hırsız, masanın üzerindeki cep telefonunu çaldı



ANKARA - Başkent'te bir hediyelik eşya dükkanına müşteri kılığında giren kapüşonlu hırsız, istediği ürünü getirmek için giden dükkan sahibinin yokluğunu fırsat bilerek, masanın üzerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ziraat Mahallesi 657. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir hediyelik eşya dükkanına müşteri kılığında giren kapüşonlu hırsız, dükkan sahibi Yılmaz Ayar'ı oyalamak için bir ürün istedi. Ayar'ın ürünü almak için dükkanın alt katına inmesini fırsat bilen hırsız, gözüne kestirdiği masanın üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Ürünü getiren dükkan sahibi Ayar, müşterinin dükkanda olmadığını gördü. Ancak telefonunun çalındığını bir arkadaşını aramak istediğinde fark edebildi. Güvenlik kameralarını inceleyen Ayar, müşteri kılığında gelen kapüşonlu hırsızın telefonunu çaldığını gördü. Görüntüleri alarak emniyete şikayette bulunan dükkan sahibi, uzun zamandır çalınan telefonunun bulunmasını bekliyor.

"Hırsız denilen arkadaş bizim çocuğun telefonunu masanın üzerinden alarak kayıplara karışıyor"

Hırsızlık olayını anlatan Yılmaz Ayar'ın babası Şehmuz Ayar, "O gün buraya gelen müşteri ürün almak için içeri giriyor, eşya soruyor. O gün ben yoktum oğlum buradaydı. Çocuk aşağı ürünleri getirmeye gidiyor. Hırsız bizim çocuğun telefonunu masanın üzerinden alarak kayıplara karışıyor. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete teslim ettik ama o günden beri ses seda çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Şüphelendiği birisinin olmadığını ancak hırsızın gelen giden müşterilerden olabileceğini ifade eden Ayar, "Sürekli buraya gelip gitmiştir, bizden muhtemelen alışveriş yapmıştır ama yüzündeki kapüşondan dolayı yüzünü tam çıkaramıyorum. Kapüşonu olmasa belki çıkarabilirim" şeklinde konuştu.

Oğlunun telefonun çalındığını olaydan yaklaşık 5 dakika sonra fark ettiğini söyleyen Ayar, şöyle devam etti:

"Çocuk aşağı ürünü almaya gidiyor, çıktıktan sonra müşterinin olmadığını görüyor. Aradan 3-5 dakika geçiyor. O arada herhalde telefonla birilerini arayacak ama masanın üzerine bakıyor, telefon yok. Güya eşya almaya gelen arkadaş telefonu alıp karlı bir şekilde çıkıyor. Bu tür insanlara yol vermemek adına, cesaret vermemek adına bunların cezalandırılmasını istiyorum."

(UKY-BT-