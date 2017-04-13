Kaptanlar, Final-four Öncesi Buluştu

Kadınlar Euroleague Final-Four karşılaşmaları öncesinde dörtlü finalde yer alan takımların kaptanları buluştu.



Ekaterinburg'da düzenlenen Kadınlar Euroleague Final-Four mücadeleleri öncesinde dörtlü finalde yarışacak olan takımların kaptanları FIBA tarafından düzenlenen medya gününde bir araya geldi. Medya gününde Fenerbahçe Kadın Basketbol takımını temsilen ikinci kaptan Tuğçe Canıtez katılırken, USK Prag'dan Laila Palau, UMMC Ekaterinburg'tan Olga Arteshina ve Dynamo Kursk'tan da Tatiana Vidmer yer aldı. Oyuncular, Euroleague kupasıyla fotoğraf çektirirken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - İSTANBUL