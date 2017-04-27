Kaptan Umur Zamanoğlu: "Muhtemelen yüksek sürat vardı, yük gemisi de demirde bekliyordu"

"Rus mürettebat karaya çıkartılıp, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ardından işlemlerinin yapılıp iadesi de söz konusu olabilir"

"Cenevre Konvansiyonu'na göre gemiden gemiye de teslim edilebilir"



İSTANBUL - Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli bir Rus askeri gemisinin canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından gelişmeler sürüyor. Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Arama ve Kurtarma Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu, "Muhtemelen yüksek sürat vardı, yük gemisi de demirde bekliyordu" dedi.

Sarıyer Kilyos açıklarında "Liman" isimli bir Rus askeri gemisi, saat 13.45 sıralarında demir atmış olan canlı hayvan taşıyan "Youzarsıf H" isimli yük gemisiyle çarpıştı. Çarpışma sonrası sancak tarafında delik oluşan Rus askeri gemisi batmaya başladı. Kaza sonrası olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma botları 78 kişiden oluşan Rus savaş gemisi mürettebatını tahliye etti. Ancak saat 14.48 sıralarında Rus askeri gemisi saat 14.48 itibariyle battı. Olayın ardından Deniz Arama ve Kurtarma Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu kaza hakkında açıklamalarda bulundu. Zamanoğlu, "Ticari kargo gemisiyle, Rus istihbarat gemisi çarpışmasıyla bir kaza meydana geldi. Görüldüğü üzere bölgede çok yoğun bir sis var. Şu anda bulunduğumuz bölgenin 18 mil açığında kaza meydana geldi. Akabinde Kıyı Emniyet Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar müdahaleleri sonucunda askeri personelin hayatı kurtarıldı" dedi.

"Muhtemelen yüksek sürat vardı, yük gemisi de demirde bekliyordu"

Kaptan Zamanoğlu, "Kurtarılan tüm askeri mürettebatı, Deniz Kuvvetli Komutanlığı kanalıyla yine Rus mevkilerine iade etmek amacıyla şu anda gerekli işlemler sürüyor. Sayın Bakanımızın da söylediği üzere ülkelerine iade edilecek. Karaya çıkartılıp, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemlerinin yapılıp iadesi de söz konusu olabilir. Diğer bir ihtimalde Cenevre Konvansiyonu'na göre gemiden gemiye de teslim edilebilir. Rus savaş gemiler Boğazlar Konvansiyonu gereği boğazda sıra beklemek zorunda değiller. Önceden bir rota tebliğ ederler, bu rotadan da hiç bekleme yapmadan boğazlarımızı kullanarak geçerler. Gemi Rus İstihbarat gemidir, bilgi toplar. Çok eski bir gemi olduğu biliniyor. Bunarın muhrip savaş gemisi olduğunu düşünecek olursak, dayanıklığı ve yüksekliği çok fazla olan gemiler. Muhtemelen yüksek sürat vardı, yük gemisi de demirde bekliyordu" diye konuştu.

Kazayla ilgili gelişmeler sürüyor.