Kaptan Onur Yeni Sezondan Umutlu!

Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu en iyi şekilde bitirip gelecek sezona bomba gibi girmek istediklerini aktardı.



Sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan Onur, Süper Lig'in 22 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçının önemine de dikkati çekerek şöyle konuştu: "Çok önemli bir maç oynayacağız. Kazanacağımızı düşünüyorum. İyi oyunumuzu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah kazanırız. Beşiktaş maçında biraz sendeledik ama güzel oynadık. Sezonu iyi tamamlayıp yeni sezona da bomba gibi girmek istiyoruz."



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