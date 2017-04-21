Kaptan Olcay Şahan

Onur Kıvrak cezası sebebiyle Antalyaspor maçında kalesini koruyamayacak. Onun yokluğunda, eldivenleri Esteban, kaptanlık pazubandını ise Olcay Şahan devralacak.



Trabzonspor'da bu hafta kaptan Onur Kıvrak cezası sebebiyle Antalyaspor maçında kalesini koruyamayacak.



Onun yokluğunda, eldivenleri Esteban, kaptanlık pazubandını ise Olcay Şahan devralacak.



Devre arasında transfer olan, ancak kısa sürede hem sergilediği performans hem de takıma uyumuyla büyük beğeni toplayan deneyimli futbolcu, Trabzonspor'da ilk kez kaptan olacak.



(Fanatik)