Çocukların hayal gücünü geliştirmesine katkı sağlayan "Kaptan Mor'un Oyun Atlası" oyunu, Makina Mühendisleri Odası Antalya'da sahnelenecek.



"Hayatlarında sanal alem dışında bir gerçeklik kalmamış iki kardeş ve kitaplarda yaşayan Kaptan Mor'un sihirli dünyasının hikayesidir. Oyunumuzun amacı günümüz çocuklarını kitaplara biraz daha yakınlaştırabilmek, kendi kurdukları oyunları ve hayal dünyalarını isterlerse ne kadar eğlenceli bir hale dönüştürebileceklerini göstermektir. Oyunumuzun ana fikri ise, istersek hayal ettiğimiz her şey olabileceğimizdir.



İki kardeş yaz tatillerini geçirmek için dedelerinin yanına gelirler. Hayatlarında bilgisayar, tablet ve konsol oyunlarından başka eğlenceleri olmayan ve gerçek oyunların eğlencesiz olduğunu düşünen bu kardeşleri, elektriklerin kesilmesiyle birlikte dedeleri kitaplarla tanıştırır ve sihirli bir dünyanın kapılarını açar. Kaptan Mor'un Oyun Atlası adlı kitabı okumaya başlarlar ve unutamayacakları bir maceraya doğru yelken açarlar."