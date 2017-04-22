Kaptan Hook ve Hazine Adası Ankara'da

Nata Vega Alışveriş Merkezi, 22-23 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği Kaptan Hook ile Hazine Adası etkinliği ile çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.



Alışveriş merkezinin fuaye alanında 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Kaptan Hook ile Hazine Adası etkinliğinde minikler, korsan kostümlerinden yüz boyamaya, korsan atölyesinden gemi gezintisine, kıta savaşlarından kanca atışlarına kadar birbirinden eğlenceli etkinlikler ile hafta sonunu korsanlar dünyasında geçirecek.



Korsanlar alemine yolculuğa çıkmak için etkinlik alanına gelen çocuklar korsan kostümlerini giyerek güne başlayacak. Kostümlerini giyen minikler yüz boyama yaptırarak gerçek birer korsana dönüştükten sonra gemilerine binerek alışveriş merkezi içerisinde bir tura çıkacak. Turu tamamladıktan sonra gün boyu sürecek aktivitelere dahil olacak çocukları korsan atölyesi, kıta savaşları oyunu ve kanca atışları bekliyor olacak. Etkinlik boyunca korsan kostümleri ile fotoğraf çektirme şansı olan minikler bu anları unutulmaz kılabilecek. Etkinlik sonunda, tüm katılımcılara korsan sertifikaları verilecek. - ANKARA