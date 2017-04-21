Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk Filmi
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Jacques-Yves Cousteau, nam-ı diğer Kaptan Kusto, karısı ve iki oğluyla beraber Akdeniz kıyısında güzel bir evde, adeta cennet gibi bir koyda yaşamaktadır. Hayatı macera peşinde geçen Cousteau, su altında nefes alabilmeyi sağlayan, devrim yaratan icadı sayesinde bambaşka bir dünyayla tanışmıştır. Her ne pahasına olursa olsun, artık bu dünyayı keşfedecektir.
Bizlere deniz altını tanıtan araştırmacı kimliğinin yanı sıra, Oscarlı bir yönetmen, bilim insanı, çevreci, fotoğrafçı ve yazar olan Cousteau’nun hikayesini, yönetmen Jérôme Salle beyazperdeye taşıyor. Salle, Akdeniz kıyılarından Antarktika’ya uzanan bu macerayı Audrey Tatou, Pierre Niney ve Lambert Wilson’un performanslarıyla izleyiciyle buluşturuyor.
YÖNETMEN: Jérôme Salle
SENARYO: Jean-Michel Cousteau, Albert Falco, Jérôme Salle, Laurent Turner
OYUNCULAR: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou, Laurent Lucas, Benjamin Lavernhe, Vincent Heneine, Thibault de Montalembert, Roger Van Hool, Chloe Hirschman, Adam Neill , Olivier Galfione, Martin Loizillon, Ulysse Stein, Rafaël de Ferran, Chloe Williams, Philippe Paul Snodgrass, Marius Du Plooy, Paul Snodgrass, Jean Teplitsky, Talie Mergui, Sue Dall , Daniele Tripepi
FİLMİN TÜRÜ: Macera
ORİJİNAL ADI: L'odyssée
YAPIMCI FİRMA: Pan Européenne, Curiosa Films
YAPIM YILI: 2016
YAPIM ÜLKESİ: Fransa
ORİJİNAL DİLİ: Fransızca, İngilizce
FİLMİN SÜRESİ: 122 dk.
DAĞITICI FİRMA: Başka Sinema
VİZYON TARİHİ: 05.05.2017
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