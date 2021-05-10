Kapsam dışı ne demek? Kapsam dışı faz 1 2 ne demek? Sosyal yardım kapsam dışına çıktı uyarısı nedir?

Kapsam dışı ne demek? Sorusu merak ediliyor. Tam kapanma sosyal yardım başvurusunda faz 1 2 uyarısı karşılaşan pek çok vatandaş, bu durumun nedenini araştırmaya başladı. Ancak Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ve kapsam dışı ifadeleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Peki, yardım durumu kapsam dışına çıktı ve kapsam dışı faz 1 faz 2 ne demek? Kapsam dışı ne demek? Kapsam dışı faz 1 2 ne demek? Sosyal yardım kapsam dışına çıktı uyarısı nedir?

Kapsam dışı faz 1 2 ne demek sorusu, pek çok kişi tarafından takip ediliyor. E-Devlet yardım başvuru sorgulama ekranında görüntülenmesi dolayısıyla araştırılan yardım kapsamı dışına çıktı ifadesi, 1100 TL pandemi sosyal destek ödemeleri kapsamında bazı vatandaşların karşısına çıkan uyarılardan birisi oldu. Sosyal yardım kapsam dışına çıktı uyarısı nedeniyle duruma anlam getirmeye çalışan vatandaşlar, internet üzerinden bu konu hakkında bilgi edinmek üzere araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, yardım kapsamı dışına çıktı uyarısı neden veriliyor? Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ne demek? İşte, olumsuz bir anlam ifade etmeyen o konu hakkında detaylı bilgiler

KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir.

Kapsam dışı: "Hanenizde Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfasında kapsam dışı olarak belirtilen kategorilerde kişiler tespit edildiği ve/veya formda beyan ettiğiniz bilgiler programın çerçevesiyle uyuşmadığı için başvurunuz değerlendirmeye alınamamıştır." Olarak ifade edilmiştir.

KAPSAM DIŞI FAZ 1 2 NE DEMEK?

Bu ifadenin, değerlendirme sürecinin tamamlanması ve ödemenin kesinleşmesi dolayısıyla vatandaşların karşısına çıktığı ifade ediliyor.

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ve yardım kapsam dışına çıktı ifadeleri, 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu kapsamında önem arz ediyor. Müracaatlarını tamamlayan kişilerin karşısına çıkan bu ifade, kişinin yardım alabilme durumunu nitelendiriyor.

"Sosyal yardım kapsam dışı" ibaresi sosyal yardım alma şartlarını sağlamadığını ve maddi yardım almaya hak kazanamadığı anlamına gelmektedir.

1100 TL SOSYAL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz