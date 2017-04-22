Kaplanların Balon ve Makara Keyfi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Amur kaplanları streslerini oyuncaklarla atıyor. Direğin tepesine asılan balonları patlatmanın keyfini yaşayan kaplanlar, dev boyutlardaki kablo makaralarını ise pençeleriyle top gibi yuvarlayarak oyunlar oynuyor.



6 yaşındaki Victor ve Finya isimli iki Amur kaplanı, doğal ortamı aratmayan şartlarda yaşıyor. Kaplanlar, barınaklarına konulan dev kablo makaralarıyla oynayarak ve direklerin tepesine asılan balonları patlatarak stres atıyor. Avrupa Hayvanat Bahçesi Birliği'nin belirlediği barınak standartlarında ve profesyonel rehberler eşliğinde kaplanların daha mutlu yaşamaları için her gün farklı oyuncaklar veriliyor. Tecrübeli bakıcıların hazırladığı çeşitli araç, gereçlerle kaplanların avlanma güdülerini kaybetmemeleri sağlanıyor.



Geyik dışkısı ve iplerle süslenen büyük bir makarayı kaplanların barınağına bırakılarak tepkileri gözlemlendi. İlk başta makaraya tedirgin yaklaşan kaplanların daha sonra oyunlar oynadığı görüldü. Hayvanat bahçesi yetkilileri, "Barınağa çıktığında yeni bir cisim ve koku ile karşılaşan hayvanın tamamen doğadaki avlanma duygularını yaşayabileceği sağlıklı bir ortam oluştu. Hormonları normal seviyeye çıkarken, stresten uzak, daha huzurlu ve mutlu olduğunu izledik" diye konuştu.



(Samet Doğru - Uğur Uslubaş/İHA)