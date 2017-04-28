"Birinin gitmesi değil, kimsenin gelmemesi yoruyor…"



Kaplan Sarılması, sürprizlerle dolu bir kadının trajikomik hikayesi. Kadın çıktığı bu uzun yolculukta "İyi ki buradasın!" diyeceği adam için ya kendinden vazgeçecek ya da aşktan.



"Ne olursa olsun… Mutlu olsun, mutsuz olsun; ama sonunda… Kaplan gibi…Çok!



Gözlerime bakarak… Hiç kaçırmadan…"





Süre: 50 dk





Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Dekor: Muhtar Pattabanoğlu





Işık: Ayşe Ayter





Müzik: Alican Okan





Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Kerem Fırtına





Yazan: Kemal Hamamcıoğlu





Yöneten: Bahar Kerimoğlu





Asistan: İdil Talu, Buğra Üstün, Çağdaş Dilber





Tasarım: Ayşegül Karacan (Fotoğraflar)





Yapım: Sponsor: Coolevent





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/



16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Kaplan Sarılması



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır