Kaplan Sarılması

"Birinin gitmesi değil, kimsenin gelmemesi yoruyor.

Kaplan Sarılması

"Birinin gitmesi değil, kimsenin gelmemesi yoruyor…"

Kaplan Sarılması, sürprizlerle dolu bir kadının trajikomik hikayesi. Kadın çıktığı bu uzun yolculukta "İyi ki buradasın!" diyeceği adam için ya kendinden vazgeçecek ya da aşktan.

"Ne olursa olsun… Mutlu olsun, mutsuz olsun; ama sonunda… Kaplan gibi…Çok!

Gözlerime bakarak… Hiç kaçırmadan…"


Süre: 50 dk


Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Dekor: Muhtar Pattabanoğlu


Işık: Ayşe Ayter


Müzik: Alican Okan


Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Kerem Fırtına


Yazan: Kemal Hamamcıoğlu


Yöneten: Bahar Kerimoğlu


Asistan: İdil Talu, Buğra Üstün, Çağdaş Dilber


Tasarım: Ayşegül Karacan (Fotoğraflar)


Yapım: Sponsor: Coolevent


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/

16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Kaplan Sarılması

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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