Kaplan Sarılması
"Birinin gitmesi değil, kimsenin gelmemesi yoruyor.
"Birinin gitmesi değil, kimsenin gelmemesi yoruyor…"
Kaplan Sarılması, sürprizlerle dolu bir kadının trajikomik hikayesi. Kadın çıktığı bu uzun yolculukta "İyi ki buradasın!" diyeceği adam için ya kendinden vazgeçecek ya da aşktan.
"Ne olursa olsun… Mutlu olsun, mutsuz olsun; ama sonunda… Kaplan gibi…Çok!
Gözlerime bakarak… Hiç kaçırmadan…"
Süre: 50 dk
Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Dekor: Muhtar Pattabanoğlu
Işık: Ayşe Ayter
Müzik: Alican Okan
Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Kerem Fırtına
Yazan: Kemal Hamamcıoğlu
Yöneten: Bahar Kerimoğlu
Asistan: İdil Talu, Buğra Üstün, Çağdaş Dilber
Tasarım: Ayşegül Karacan (Fotoğraflar)
Yapım: Sponsor: Coolevent
Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/
16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Toy İstanbul
Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Kaplan Sarılması
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır