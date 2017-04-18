Kapkaççıyı otomobiliyle getirdi yakalandı

Adana'da bir genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan zanlıyı olay yerine otomobil ile getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da bir genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan zanlıyı olay yerine otomobil ile getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece evine gitmekte olan 20 yaşındaki Fatma Erdem'in arkasından yakalaşan bir kişi genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Erdem'in çığlık atması üzerine etraftaki vatandaşların polisi aramasıyla olay yerine ekipler geldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kapkaç yapan zanlıyı otomobil ile bir kişinin getirdiğini daha sonra zanlının genç kızı takip edip cep telefonunu çaldığını tespit etti.

Polis, otomobili Vedat G.'nin kullandığını, Seyit Ö'nün ise kapkaç yaptığını belirledi. Polis zanlıları yakalamak için yaptığı operasyonda otomobili kullanan Vedat G.'yi yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda otomobili kendisinin kullanmadığını yeğenine Seyit Ö.'nün kendisine satması için cep telefonu getirdiğini, çalıntı olduğunu anlayınca telefonu geri verdiğini, kapkaç anında orada olmadığını söylediği öğrenildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(FKE-