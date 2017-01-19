Kapkaççıyı İki Genç Üzerine Atlayarak Yakaladı

Bolu'da üniversiteli kız öğrencinin cep telefonunu çalarak kaçmak isteyen kapkaççıyı, yoldan geçen iki genç üzerine atlayarak yakaladı. Vatandaşlar kapkaççıyı linç etmek isterken polis şahsı gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören ve adı açıklanmayan kız öğrencinin cep telefonunu çalan Yunus E. koşarak kaçmaya başladı. Öğrencinin bağırmasıyla yoldan geçen Furkan Ateş ve Mücahit Kaya isimli şahıslar Yunus E.'nin peşinden koşarak üzerine atladılar. Yere yatırılan şahıs etraftaki vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler zanlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Telefonu çalınan genç kız ise uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamadı. Vatandaşlar gözaltına alınan şahsa uzun süre tepki gösterdi.



Vatandaşlar, kapkaççıyı etkisiz hale getiren Furkan Ateş ve Mücahit Kaya'ya da teşekkür ettiler. Gençler, "Bir bayanın çığlık attığını duyduk. Biri koşa koşa kaçıyordu. Kapkaççı olduğunu anladık. Hemen üzerine atlayıp yere yatırdık ve yakaladık" dedi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU