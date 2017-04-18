Kapkaççı, Hamile Kadını Yerlerde Sürükledi

Şişli'de bir kişi, yerde sürüklediği hamile Suriyeli bir kadının çantasını alıp kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.



Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Baruthane Sırtı Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; kimliği belirsiz bir kişi, üzerinde kimlik bulunmayan 6 aylık hamile Suriyeli bir kadına sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşarak çantasını almaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın bir süre kapkaççıya direndi. Bu sırada yere düşen kadın bir süre yerde sürüklendikten sonra çantasını elinden bıraktı. Çantayı alan kapkaççı yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olay sonrası yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan hamile kadına ilk müdahaleyi ambulansın içerisinde yaptı. Daha sonra kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.



"ÇANTASINI VERMEMEK İÇİN MÜCADELE ETMİŞ"



Mahalle sakini Mehmet Gedik "6 aylık hamile Suriyeli kadın yoldan geçerken elinden çantasını alıp kaçıyor, genç bir çocuk. Kadın yerlerde sürüklenmiş. Biz ambulans gelince farkına vardık. Kadın hamile olduğu için hastaneye götürdüler. Kadın yere düşüp darbe yemiş. Çantasını vermemek için baya bir mücadele etmiş" diye konuştu.