Kapkaç Yöntemiyle Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada

Bursa'da, 12 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı.



Duaçınarı Mahallesi'nde 26 Mart'ta kız çocuğu S.A'nın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alan şüpheli kayıplara karıştı. Şüpheli, olayı görüp cep telefonunu almak için peşinden koşan bir vatandaşı ise tabancasını göstererek korkuttu.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından görüntülerden şüphelinin sabıkalı S.D. (38) olduğunu tespit etti. Şüpheli S.D, dün Demetevler Mahallesi'ndeki evinden çıkarken yakalandı.



Silahlı gasp suçundan 13 yıl cezaevinde kaldığı ve geçen yıl tahliye edildiği bildirilen şüphelinin Trabzon'a gitmek amacıyla evinden çıktığı öğrenildi.



Güvenlik kamerası kayıtlarına, şüphelinin kapkaç yaptıktan sonra kovalanma anı yansıyor. Görüntülerde şüphelinin kendisini kovalayan vatandaşa yanındaki tabancayı gösterip korkutması da yer alıyor.