Kapkaç, Yağma ve Yankesicilik Olayına Karışan Çocuk Yakalandı

Antalya'da kapkaç, yağma ve yankesicilik olaylarına karışan 13 yaşındaki çocuk yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde bazı mahallelerde meydana gelen 7 ayrı kapkaç, yağma ve yankesicilik olayları ile başlatılan çalışma kapsamında 13 yaşındaki çocuk yakalandı. 7 ayrı olayın şüphelisi 13 yaşındaki R.G. hakkında yapılan incelemede 1 adet silahlı yağma, 5 adet hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. R.G.'nin evinde yapılan aramada ise 1 tane cep telefonu ele geçirildi.



R.G.'nin kapkaç yolu ile elde ettiği 2 adet cep telefonunu satın alan 2 şahıs hakkında da 'suç eşyasını satın almak' suçundan işlem başlatıldı.



R.G. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA