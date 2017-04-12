Kapkaç, Yağma ve Yankesicilik Olayına Karışan Çocuk Yakalandı
Antalya’da kapkaç, yağma ve yankesicilik olaylarına karışan 13 yaşındaki çocuk yakalandı.
Antalya'da kapkaç, yağma ve yankesicilik olaylarına karışan 13 yaşındaki çocuk yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde bazı mahallelerde meydana gelen 7 ayrı kapkaç, yağma ve yankesicilik olayları ile başlatılan çalışma kapsamında 13 yaşındaki çocuk yakalandı. 7 ayrı olayın şüphelisi 13 yaşındaki R.G. hakkında yapılan incelemede 1 adet silahlı yağma, 5 adet hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. R.G.'nin evinde yapılan aramada ise 1 tane cep telefonu ele geçirildi.
R.G.'nin kapkaç yolu ile elde ettiği 2 adet cep telefonunu satın alan 2 şahıs hakkında da 'suç eşyasını satın almak' suçundan işlem başlatıldı.
R.G. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA