Kapkaç ve Hırsızlık Olaylarına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da kapkaç ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Nisan'da Muratpaşa'nın Deniz Mahallesi'nde bir sokakta yabancı uyruklu G.O.'nun el çantasının kapkaç sureti ile çalınması olayı ile ilgili eşkal doğrultusunda H.B.A.'yı 17 Nisan'da Elmalı Mahallesi'nde yakaladı. H.B.A. ifadesinde, aldığı hapın etkisi ile kapkaç olayını gerçekleştirdiğini, cüzdan içerisinde pasaport, kimlik, 100 TL para ve 15-20 adet civarında ruble para bulunduğunu, paraları aldıktan sonra cüzdanı bir apartmanın bacasından aşağı attığını söyledi. H.B.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



06 Nisan günü Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlığa teşebbüs olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışması sonucunda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Manavgat ilçesinde 27 ayrı iş yerinden kapı ve pencereleri tornavida ile zorlamak sureti ile girerek hırsızlık yaptığı belirlenen M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA