Kapkaç çetesi çökertildi... Kapkaç anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, polis tarafından yakalandı



GAZİANTEP - Gaziantep'te birçok farklı bölgede kapkaç yaparak izlerini kaybettirmeyi başaran çete suçüstü yakalanarak yakayı ele verdi. Motosikletli kapkaççıların görüntüleri ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay bugün sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi, Karataş ve Üniversite Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletle yolda yürüyen özellikle bayanlar başta olmak üzere cep telefonlarını ve çantalarını kapkaç yöntemi ile alan şahıslar ihbar üzerine polis ekiplerince aranmaya başlandı.

Daha önce de birçok kapkaç olayından suç kayıtları olduğu öğrenilen Mehmet Ö. (20), Tamer İ. ve Mustafa A. isimli 3 şahıs kovalamaca sonucu Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletle bir kadına yaklaşan 2 şahıs cep telefonunu kapkaç yöntemi ile alarak hızla uzaklaşıyor.