Kapkaç Çetesi Çökertildi

Gaziantep'te birçok farklı bölgede kapkaç yaparak izini kaybettiren çetenin üyeleri suçüstü yakalandı. Motosikletli kapkaççıların görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, bu sabah Şahinbey ilçesi Karataş ve Üniversite Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle geçerken yolda yürüyenlerin cep telefonlarını ve çantalarını kapkaç yöntemiyle alan şahıslar ihbar üzerine polis ekiplerince aranmaya başlandı. Daha önce de birçok kapkaç olayından suç kayıtları olduğu öğrenilen Mehmet Ö. (20), Tamer İ. (24) ve Mustafa A. (25) isimli 3 şahıs kovalamaca sonucu Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı.



Öte yandan, kapkaç olaylarından biri güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletle bir kadına yaklaşan 2 şahıs cep telefonunu kapkaç yöntemi ile alarak hızla uzaklaşıyor. - GAZİANTEP