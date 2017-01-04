TÜMÜ
Haberler Search
Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Tekirdağ'da bir kadının para cüzdanın gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Tekirdağ'da bir kadının para cüzdanın gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde bir kadını takip ettikten sonra elindeki para cüzdanının, şüpheli tarafından gasp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Vildan A'nın, elindeki çantayı hızlı bir şekilde alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüphelinin Bayram C. olduğunu tespit ederek, şüpheliyi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads