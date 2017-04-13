Kapkaç
13 Nisan'da "Kap-Kaç" ile kahkaha fırtınasına hazır mısınız?Doğaçlama tiyatro performanslarıyla uzun süredir adından söz ettiren iki ekip Tiyatro Karyola ve Yaka-Paça Doğaçlama'nın birlikte geliştirdiği komedisi çok yüksek doğaçlama komedi gösterisi 13 Nisan Perşembe gecesi BKM Mutfak Sahne'de!
13 Nisan'da "Kap-Kaç" ile kahkaha fırtınasına hazır mısınız?
Doğaçlama tiyatro performanslarıyla uzun süredir adından söz ettiren iki ekip Tiyatro Karyola ve Yaka-Paça Doğaçlama'nın birlikte geliştirdiği komedisi çok yüksek doğaçlama komedi gösterisi 13 Nisan Perşembe gecesi BKM Mutfak Sahne'de!
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 30: 00
Kategori : Kapkaç
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io