13 Nisan'da "Kap-Kaç" ile kahkaha fırtınasına hazır mısınız?



Doğaçlama tiyatro performanslarıyla uzun süredir adından söz ettiren iki ekip Tiyatro Karyola ve Yaka-Paça Doğaçlama'nın birlikte geliştirdiği komedisi çok yüksek doğaçlama komedi gösterisi 13 Nisan Perşembe gecesi BKM Mutfak Sahne'de!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Kapkaç



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır