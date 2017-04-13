Kapkaç

13 Nisan'da "Kap-Kaç" ile kahkaha fırtınasına hazır mısınız?Doğaçlama tiyatro performanslarıyla uzun süredir adından söz ettiren iki ekip Tiyatro Karyola ve Yaka-Paça Doğaçlama'nın birlikte geliştirdiği komedisi çok yüksek doğaçlama komedi gösterisi 13 Nisan Perşembe gecesi BKM Mutfak Sahne'de!

Kapkaç

13 Nisan'da "Kap-Kaç" ile kahkaha fırtınasına hazır mısınız?

Doğaçlama tiyatro performanslarıyla uzun süredir adından söz ettiren iki ekip Tiyatro Karyola ve Yaka-Paça Doğaçlama'nın birlikte geliştirdiği komedisi çok yüksek doğaçlama komedi gösterisi 13 Nisan Perşembe gecesi BKM Mutfak Sahne'de!

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Kapkaç

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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