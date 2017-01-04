Malatya'da bir iş yerinin kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çavuşoğlu Mahallesi Antikacı Sokağı'nda kedi yavrusu, içinde bulunduğu dükkandan çıkmak isterken kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırdı.
Kapıya sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, demirleri makineyle keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı ve sokağa bıraktı.
Kapıya Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Malatya'da bir iş yerinin kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya'da bir iş yerinin kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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