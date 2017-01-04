TÜMÜ
Haberler Search
Kapıya Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Kapıya Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Malatya'da bir iş yerinin kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kapıya Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Malatya'da bir iş yerinin kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çavuşoğlu Mahallesi Antikacı Sokağı'nda kedi yavrusu, içinde bulunduğu dükkandan çıkmak isterken kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırdı.

Kapıya sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, demirleri makineyle keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı ve sokağa bıraktı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads