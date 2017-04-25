Kapısının Önünde Yaralı Balaban Kuşu Buldu

Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin önünde yaralı halde bulunan bayağı balaban kuşu yavrusu, zabıta ekiplerine teslim edildi.



İş yerine gitmek için evden çıkan Haydar Şahin, kapısının önünde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan ve Türkiye'de çok ender görülen bayağı balaban kuşu yavrusu buldu. Kanadı kırık yavru balabanı bir karton kutuya koyan Şahin, durumu zabıtaya bildirdi.



Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Şahin'den teslim aldıkları yaralı kuşu tedavi ettirmek üzere hayvan barınağına gönderdi. - HATAY