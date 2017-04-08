Kapılar

Neda Nezhdana'nın yazdığı Senem Cevher'in yönettiği "Kapılar", Sahne Aznavur'da sanatseverlerle buluşuyor.

Kapılar

Neda Nezhdana'nın yazdığı Senem Cevher'in yönettiği "Kapılar", Sahne Aznavur'da sanatseverlerle buluşuyor.

Ukrayna'da 2000'lerin ilk yılları... Soğuk bir oda, iki kadın ve sayısız gerçeklik... Yaşamla ölüm arasında, geçmişle geleceğin birbirine karıştığı bu olasılıksız yer iki kadını da hayrete düşürecek doğaüstü bir dirilişle duvarlarını örer. Zamana ve mekana bağlı her şey, doğru ve yanlış, iyi ve kötü, haklı ve haksız kavramları bir anda bu çetin denklemin dışında kalır. Belirsiz bir üstün gücün iki parmağı arasına sıkışmış, birbirine hiç benzemeyen bu iki kadın kapıları açmak, uzanıp dokunmaya çalışmak zorundadırlar Tiyatro 3.2.1'in Türkiye'de ilk kez oynanacak yeni oyunu "Kapılar", insanın varoluşunu, komünist rejim sonrası Ukrayna'sında kimi zaman olgusal bir gerçeklik algısına kimi zaman da absürde dokunarak sorguluyor.

Yazan: Neda Nezhdana

Çeviren ve Yöneten: Senem Cevher

Oynayanlar: Seray Gözler, Asiye Dinçsoy

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Yönetmen Yardımcısı: Gül Altınok

Reji Asistanı: Cansu Dikmen

Fotoğraf ve Afiş Tasarım: Erkan Özgür Yılmaz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Sahne Aznavur

Mekan Adresi : İstiklal Cad. No: 108 Aznavur Pasajı Kat: 8 Beyoğlu / İSTANBUL
TAKSİM / İstanbul

Başlangıç Saati : 08.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Kapılar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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