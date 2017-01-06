Neda Nezhdana'nın yazdığı Senem Cevher'in yönettiği "Kapılar", Sahne Aznavur'da sanatseverlerle buluşuyor.



Ukrayna'da 2000'lerin ilk yılları... Soğuk bir oda, iki kadın ve sayısız gerçeklik... Yaşamla ölüm arasında, geçmişle geleceğin birbirine karıştığı bu olasılıksız yer iki kadını da hayrete düşürecek doğaüstü bir dirilişle duvarlarını örer. Zamana ve mekana bağlı her şey, doğru ve yanlış, iyi ve kötü, haklı ve haksız kavramları bir anda bu çetin denklemin dışında kalır. Belirsiz bir üstün gücün iki parmağı arasına sıkışmış, birbirine hiç benzemeyen bu iki kadın kapıları açmak, uzanıp dokunmaya çalışmak zorundadırlar Tiyatro 3.2.1'in Türkiye'de ilk kez oynanacak yeni oyunu "Kapılar", insanın varoluşunu, komünist rejim sonrası Ukrayna'sında kimi zaman olgusal bir gerçeklik algısına kimi zaman da absürde dokunarak sorguluyor.



Yazan: Neda Nezhdana



Çeviren ve Yöneten: Senem Cevher



Oynayanlar: Seray Gözler, Asiye Dinçsoy



Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz



Yönetmen Yardımcısı: Gül Altınok



Reji Asistanı: Cansu Dikmen



Fotoğraf ve Afiş Tasarım: Erkan Özgür Yılmaz