Kapıkule ve Hamzabeyli'de Tır Kuyruğu

Bulgaristan'ın olumsuz hava koşulları nedeniyle ortalamanın altında tır kabul etmesi, Kapıkule'de 25, Hamzabeyli'de 16 kilometrelik tır kuyruğuna neden oldu.



Bulgaristan tarafının ülkede etkili olan kar yağışını gerekçe göstererek, trafikte aksamaya neden olmamak için tır alımını birkaç gündür yavaş yürütmesi, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Tır kuyrukları Kapıkule'de 25, Hamzabeyli'de 16 kilometreye ulaştı.



Yurt dışına çıkış yapmak için 3 gündür sırada beklediğini belirten tır şoförü Ufuk Kara, olumsuz hava koşullarının kendilerini zorladığını söyledi.



Bulgaristan gümrüğünün kar yağışından önce de yavaş çalıştığını, şimdi kar bahanesiyle tamamen çalışmasını durdurduğunu iddia eden Kara, "Yiyecek yok, içecek yok. Hava çok soğuk, yollarda rezil olduk. Tuvaletimizi yapacak yer yok. Biraz vicdan gerçekten." diye konuştu.



Sürücülere Kızılay'dan yardım



Türk Kızılay'ı Edirne Şubesi tarafından kuyrukta bekleyen tır şoförlerine çay, çorba ve kumanya dağıtıldı.



Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, Kapıkule'de tır sürücülerinin son dönemde beklemeler yüzünden büyük mağduriyetler yaşadığını, olumsuz hava koşullarıyla da bu mağduriyetlerin arttığını belirtti.



Nuhoğlu, Kızılay yetkililerine yardımları nedeniyle teşekkür etti.