Kapıkule'de uyuşturucu yapımında kullanılan 1.5 ton 'Asetik Anhidrit' ele geçirildi



Kapıkule'de bir tırda yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 1554 kilogram 'Asetik Anhidrit' maddesi ele geçirildi.



Kapıkule TIR Gümrük Sahasına Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Türk uyruklu M.Y.'nin yaptığı Türk plakalı tır, Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü personelince şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrası yapılan detaylı aramada, dorsede bulunan palet ve termoking motorunun arasında kalan bölümde bulunan 50 bidonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 1554 kilogram 'Asetik Anhidrit' maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ele geçirilen Asetik Anhidrit'ten yaklaşık 750 kilogram eroin üretilebildiği ve Asetik Anhidrit maddesinin piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon 100 Bin TL olduğu tahmin edidiği belirtildi.