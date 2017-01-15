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Kapıkule'de Tır Kuyruğu 25 Kilometreye Ulaştı

Kapıkule'de Tır Kuyruğu 25 Kilometreye Ulaştı

Kapıkule'de Tır Kuyruğu 25 Kilometreye Ulaştı

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