Kapıkule'de 3 Milyon Liralık Uyuşturucu Hammaddesi Ele Geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR'ın gizli bölmelerindeki bidonlar içerisinde eroin hammaddesi olan 1 ton 554 kilo 'asetik anhidrit' ele geçirildi.



Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Türk sürücü M.Y. yönetimindeki TIR, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. TIR dorsesinin palet ve termoking motorunun arasında kalan bölümde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarına çekildi. Burada yapılan incelemede 50 bidonda, eroin hammaddesi olan 1 ton 554 kilo 'asetik anhidrit' maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın Türk sürücüsü M.Y., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Piyasa değeri 3 milyon 100 bin lira olduğu öne sürülen 'asetik anhidrit' maddesiyle yaklaşık 750 kilo eroin imal edilebildiği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.



- Edirne