Kapıdan Kovuyorlar, Bacadan Giriyor

Bursa'nın İznik ilçesinde bir baykuş Meslek Yüksekokulu'nu mesken edindi.



Meslek Yüksekokulu'nun davetsiz misafiriyle görevliler başa çıkamıyor. Okulun açık camından her defasında içeri giren davetsiz misafir, hizmetli kadrosu tarafından bulunup, yeniden tabiata salınıyor. Aynı baykuş, bu sabah saatlerinde yine okulun açık olan penceresinden içeri girdi. Ambar türü baykuşu tuvaletlerde tünemiş halde bulan Mustafa Künen ve Ziya Cırık adlı çalışanlar, kuşu yakalayıp yeniden tabiata saldı. Çalışanlar, baykuşun bu gelişinin ilk olmadığını, bunu bir kaç kez tekrarladığını söyledi.



Ambar baykuşu, dünyanın en yaygın görülen baykuşu olarak biliniyor. En çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bulunuyor. - BURSA