Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından Kapıcı seyircisiyle buluşuyor.



Yazan: Harold Pinter



Çeviren: Mehmet Zeki Giritli



Yöneten: Seda Yüz



Dekor ve Kostüm Tasarımı: GRİ



Dekor Uygulama: Haluk Yüz



Reji Asistanları: Esra Demirel, Melike Sünbül



Fotoğraflar: Nur Aydoğan



Işık Kontrol: Esra Demirel



Oynayanlar: Mehmet Zeki Giritli, Onur Alagöz, Ümit Doğan



Dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından biri kabul edilen Kapıcı, sokakta yaşayan bir serserinin, kendi evinde tadilat işleriyle uğraşan Aston tarafından yaşadığı yere getirilmesi ve Aston'ın kardeşi Mick'in de olaya dahil olmasıyla bu üç tuhaf tip arasında geçen güç mücadelesini hem eğlenceli hem de hüzünlü bir şekilde aktarır. Pinter'ın kendine has güçlü dili ve kullandığı evrensel temalar oyunu zaman ve mekandan bağımsız hale getirmiş, oyun modern bir klasik olarak bugüne kadar 25 ülkede sahnelenmiştir.



Harold Pinter bütün bunları her zamanki ustalıklı diliyle anlatırken, bu derme çatma odadaki üç adamın hikayesine kapı aralığından tanık olmamızı sağlıyor. Kapıcı, gülmek ve ağlamak arasındaki sınırda, seyircileri insan olma durumuyla baş başa bırakıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi no: 64 Bulvar Çarşısı - Zemin Kat



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kapıcı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır