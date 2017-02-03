Kapıcı

Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından Kapıcı seyircisiyle buluşuyor.

Kapıcı

Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından Kapıcı seyircisiyle buluşuyor.

Yazan: Harold Pinter

Çeviren: Mehmet Zeki Giritli

Yöneten: Seda Yüz

Dekor ve Kostüm Tasarımı: GRİ 

Dekor Uygulama: Haluk Yüz

Reji Asistanları: Esra Demirel, Melike Sünbül

Fotoğraflar: Nur Aydoğan

Işık Kontrol: Esra Demirel

Oynayanlar: Mehmet Zeki Giritli, Onur Alagöz, Ümit Doğan

Dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından biri kabul edilen Kapıcı, sokakta yaşayan bir serserinin, kendi evinde tadilat işleriyle uğraşan Aston tarafından yaşadığı yere getirilmesi ve Aston'ın kardeşi Mick'in de olaya dahil olmasıyla bu üç tuhaf tip arasında geçen güç mücadelesini hem eğlenceli hem de hüzünlü bir şekilde aktarır. Pinter'ın kendine has güçlü dili ve kullandığı evrensel temalar oyunu zaman ve mekandan bağımsız hale getirmiş, oyun modern bir klasik olarak bugüne kadar 25 ülkede sahnelenmiştir.

Harold Pinter bütün bunları her zamanki ustalıklı diliyle anlatırken, bu derme çatma odadaki üç adamın hikayesine kapı aralığından tanık olmamızı sağlıyor. Kapıcı, gülmek ve ağlamak arasındaki sınırda, seyircileri insan olma durumuyla baş başa bırakıyor.

Kaynak: Etkinlik.io

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