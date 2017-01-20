Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından Kapıcı seyircisiyle buluşuyor.
Yazan: Harold Pinter
Çeviren: Mehmet Zeki Giritli
Yöneten: Seda Yüz
Dekor ve Kostüm Tasarımı: GRİ
Dekor Uygulama: Haluk Yüz
Reji Asistanları: Esra Demirel, Melike Sünbül
Fotoğraflar: Nur Aydoğan
Işık Kontrol: Esra Demirel
Oynayanlar: Mehmet Zeki Giritli, Onur Alagöz, Ümit Doğan
Dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından biri kabul edilen Kapıcı, sokakta yaşayan bir serserinin, kendi evinde tadilat işleriyle uğraşan Aston tarafından yaşadığı yere getirilmesi ve Aston'ın kardeşi Mick'in de olaya dahil olmasıyla bu üç tuhaf tip arasında geçen güç mücadelesini hem eğlenceli hem de hüzünlü bir şekilde aktarır. Pinter'ın kendine has güçlü dili ve kullandığı evrensel temalar oyunu zaman ve mekandan bağımsız hale getirmiş, oyun modern bir klasik olarak bugüne kadar 25 ülkede sahnelenmiştir.
Harold Pinter bütün bunları her zamanki ustalıklı diliyle anlatırken, bu derme çatma odadaki üç adamın hikayesine kapı aralığından tanık olmamızı sağlıyor. Kapıcı, gülmek ve ağlamak arasındaki sınırda, seyircileri insan olma durumuyla baş başa bırakıyor.
Kapıcı
Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından Kapıcı seyircisiyle buluşuyor.
Nobel ödüllü Harold Pinter'ın başyapıtlarından Kapıcı seyircisiyle buluşuyor.