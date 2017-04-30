Kapatılan Wikipedia'nın Kurucusu 'Türk Halkının Yanında Olacağım' Mesajı Verdi

Wikipedia'nın tüm dillerdeki sayfalarına Türkiye'de mahkeme kararıyla BTK tarafından kapatıldı.

WİKİPEDİA'NIN KURUCUSU TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin ardından sitenin kurucusu Jimmy Wales, Twitter'dan Türk halkına destek sözü verdi.

Wales, "Bilgiye erişim, temel bir insan hakkıdır. Türk halkı, siz bu hak için savaşırken ben de her zaman yanınızda olacağım " diye tweet attı.



