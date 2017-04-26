Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin Ön Kısmı Müze Olacak

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık'ın tarihi Kuleli Askeri Lisesinin ön kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verileceğini ve müze olacağını açıklamasının ardından gözler tarihi binaya çevrildi. İhtişamı ile yıllardır İstanbul Boğazı'nın simgesi olan tarihi binanın içinde bulunduğu 180 dönüm üzerine kurulu diğer bölümlerin ise ne yapılacağı henüz açıklanmadı.



TALİMAT CUMHURBAŞKANINDAN



Kuleli Askeri Lisesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimat verdiği, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da konuyla ilgilendiği öğrenildi. Ön bölümde bulunan müze olması planlanan binada restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğü öğrenildi.



180 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİNDE YER ALIYOR



Tarihi binanın içinde bulunduğu 180 dönümlük alan içinde kalan diğer bölümlerin ise nasıl değerlendirileceği henüz açıklanmadı. Bu konuda çalışmaların sürdüğü öğrenildi. OHAL kapsamında geçen yıl 31 Temmuz tarihinde çıkarılan bir kararname ile askeri okullar kapatılmıştı. 1845 yılında kurulan Kuleli Askeri Lisesi de kapatılan okullar arasında bulunuyordu. İstanbul'un fethinde koruluk ve içinde bir manastır bulunan alan zaman içinde yeniçerilere talimhane olarak verilmişti. 2. Mahmut döneminde süvari birlikleri için inşa edilen kışla, Kuleli Askeri lisesinin ilk yapısı oldu. Dönem dönem hastane olarak da kullanılan bina 1871 yılında ana duvarları kagir, iç bölümleri ahşap olarak iki katlı olarak inşa edilerek bugünkü halini almıştı.



- Istanbul