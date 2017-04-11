Kapatılan Kimse Yok mu Derneğine Yönelik Operasyon

Kapatılan Kimse Yok mu Derneğine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, derneğin kapatılmasından sonra da "KYM International" isimli dernek üzerinden değişik sosyal medya imkanları kullanılarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile örgüt üyesi oldukları için ihraç edilen ve açığa alınanlar için yardım kampanyaları organize edildiği, böylelikle örgütten kopmaların ve örgütü ifşa edecek ifadelerin önüne geçilmeye çalışıldığı hususlarının tespit edildiği belirtildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Kimse Yok mu Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dini ve insani duygularını suistimal ederek toplanan yardımların, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri ve bu örgütün finansmanı için kullanıldığı belirtildi.



Derneğin tüm faaliyetlerinin ve kampanyalarının örgüt lideri Fetullah Gülen'in emir ve talimatları ile başlatıldığı, yardım ve bağış kampanyalarında toplanan paraların yurt dışında faaliyet gösteren ve örgütle irtibatlı olan kuruluşlara aktarıldığı kaydedilen açıklamada, dernek üzerinden yurt dışında bulunan ve örgütün çıkarlarına hizmet eden kuruluşlar ile lobi faaliyeti yürütüldüğü, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışmalar yapıldığı ve yabancı misyon sahiplerinin misafir olarak Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.



Açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra olağanüstü hal kapsamında devlet memurluğundan ihraç edilen örgüt üyelerinin örgütten kopmasını ve itirafçı olmalarını engellemek amacıyla yurt dışına kaçan örgütün üst düzey yöneticileri ile kampanyalar düzenlendiği, toplanan yardım paralarının toplanma amacına aykırı olarak yurt dışında işletilen ve kar amacı güden özel okul, yurt ve hastane gibi ticari işletmelerin inşa edilmesinde harcandığı bildirildi.



Derneğin tüzel kişiliğinin araç olarak kullanılarak yardım yapan kişilerin dini inanç ve duygularının istismar edildiği vurgulanan açıklamada, derneğin kapatılmasından sonra da "KYM International" isimli dernek üzerinden değişik sosyal medya imkanları kullanılarak KHK ile örgüt üyesi oldukları için ihraç edilen ve açığa alınanlar için yardım kampanyaları organize edildiği, böylelikle örgütten kopmaların ve örgütü ifşa edecek ifadelerin önüne geçilmeye çalışıldığı hususlarının tespit edildiği aktarıldı.



Açıklamada, bu kapsamda derneğe yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 şüphelinin soruşturma savcısı tarafından savunmalarının alındığı, 2 şüpheli hakkında gözaltı süresinin uzatılması kararı verildiği, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 31 şüpheliden 29'unun "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandığı bildirildi.



Diğer 2 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.