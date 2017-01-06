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Kapatılan 11 Gazete Yeniden Açıldı
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Kapatılan 11 Gazete Yeniden Açıldı

679 numaralı kararname ile kapatılan 11 gazete yeniden açıldı.

Kapatılan 11 Gazete Yeniden Açıldı

679 numaralı kararname ile kapatılan 11 gazete yeniden açıldı.

Kaynak: Dunya.com