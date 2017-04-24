Kapasite Kullanım Oranı Nisanda Arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 78,4 düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, nisan ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 544 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 54 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.





Buna göre, nisanda imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 1,7 puan artışla yüzde 78,4 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 78,8'e yükseldi.





Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında artış görüldü.



TCMB'nin açıklamasına göre "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" istatistiklerinin üretilmesinde ağırlıklandırma yöntemi değiştirildi.



"İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" istatistiklerinin üretilmesinde ağırlıklandırma aşamalı olarak yapılıyor. İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar, birinci aşamada iş yerlerinin bir önceki yıldaki ortalama üretimde çalışan sayılarıyla, ikinci aşamada üretim değerleriyle, son aşamada ise katma değer verileriyle ağırlıklandırılıyor ve ağırlıklar her yılın nisan ayında güncelleniyor.



Bu yılın nisan ayından itibaren ise ağırlıklandırmanın her aşamasında, anket kapsamındaki iş yerlerinin bir önceki yıldaki üretim değerleri kullanılacak ve ilgili seriler 2007 Ocak ayından itibaren revize edilecek. Revize edilen seriler ayrıca, "Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)"nde de yer alacak.



Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:





Aylar 2016 2017 Ocak 77,2 77,0 Şubat 76,0 76,8 Mart 76,2 76,7 Nisan 77,0 78,4 Mayıs 77,7 Haziran 78,0 Temmuz 77,8 Ağustos 76,3 Eylül 78,1 Ekim 77,9 Kasım 78,0 Aralık 78,1