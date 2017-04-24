Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kapasite Kullanım Oranı Nisan'da Yüzde 78,4'e Yükseldi
Ara
BİST 93.420 %1,08
DOLAR 3,5834 %-0,94
EURO 3,8905 %-0,35
PARİTE 1,0854 %1,18
ALTIN 146,52 %-2,53
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kapasite Kullanım Oranı Nisan'da Yüzde 78,4'e Yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan arttı.

Kapasite Kullanım Oranı Nisan'da Yüzde 78,4'e Yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan arttı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>