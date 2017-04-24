Kapasite Kullanım Oranı Nisan'da Yüzde 78,4'e Yükseldi
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan arttı.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan arttı.
Kaynak: Dunya.com
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