Kapasite Kullanım Oranı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarındaki artışın sanayicileri sevindirdiğini bildirdi.



Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı kapasite kullanım oranının bir önceki yıla göre, Kocaeli'de yüzde 71,1'den yüzde 71,4'e Türkiye'de ise yüzde 77'den yüzde 78,4'e yükseldiğini vurguladı.



Nisan ayı kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre ise Kocaeli'de 0,9 puan ve Türkiye'de ise 1,7 puan arttığını belirten Zeytinoğlu, "Kapasitelerdeki artışı memnuniyet verici buluyoruz ve bunun daha da üst seviyelere çıkmasını umuyoruz. Kapasite kullanım oranlarındaki artış sanayici olarak bizleri sevindirdi." ifadesini kullandı.



Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranlarında hem geçen yılın aynı dönemine, hem de geçen aya göre artış olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Firmalarımızın yüzde 63'ü kapasite kullanım oranları geçen aya göre arttı. Dokuz aydır ortalama yüzde 70 düzeyinde olan ilimiz sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının nisan ayında Türkiye ile birlikte artışa geçtiğini ve yüzde 71'in üzerine çıktığını görüyoruz. Sezonsal olarak önümüzdeki aylarda kapasitelerdeki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Zeytinoğlu, Kocaeli'de otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımlarının ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.



Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 27'si, mayıs ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 57'si ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 16'sı azalacağını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22'si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 67'si sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 11'i ise azaldığını ifade etmişlerdir."