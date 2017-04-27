Kapanışı Oscar Yaptı!

Asya Şampiyonlar Ligi’nde Shanghai SIPG, FC Seoul’ü 4-2 ile geçti; son gol Oscar’dan geldi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Shanghai SIPG, FC Seoul'ü 4-2 ile geçti; son gol Oscar'dan geldi.

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