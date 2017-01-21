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Kapanan Bir Şirket Yerine Dört Şirket Açıldı
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Türk Firmaları Cern'de 4 İhale Kazandı
Kapanan Bir Şirket Yerine Dört Şirket Açıldı
21 Ocak 2017 Cumartesi 13:07
Türkiye'de 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 276 bin 35 şirket kuruldu.
Türkiye'de 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 276 bin 35 şirket kuruldu.
Kaynak:
Dunya.com
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