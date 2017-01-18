Kapalıçarşı Yönetiminden "Elektrik Kesintisi" Açıklaması

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu'ndan son günlerde çarşıda sıkça yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, son günlerde sıkça yaşanan elektrik kesintisinin Kapalıçarşı esnafını olumsuz etkilediği belirtilerek, "Günde 600 bin insanın ziyaret ettiği, 3 bin 500 esnafın ticari faaliyette bulunduğu, ticaretin kalbi İstanbul'da bu günkü konjonktürde turist sayılarındaki azalmalara ek olarak elektrik kesintileri yaşıyor olmamız ekonomimize zararlar vermektedir. Bu tür kesintilerin ya da arızaların azaltılması ya da hiç yaşanmamasını umuyoruz. Süreçte ülkemizin, İstanbul'umuzun, Kapalıçarşı'mızın dünyanın en gözde coğrafyasında, dün nasıl önemli ise bugün ve yarın da önemli ve gözde olmaya devam edeceğini biliyoruz. Krizler atlatılır buna gücümüz yeter, yabancılar için İstanbul ve Kapalıçarşı her zaman ziyaret edilmek istenen en önemli şehir ve tarihi mekan olmaya devam edecektir. Yeter ki güvenlik sorunlarının ve teknik arızaların yaşanmadığı bir şehirde yaşıyor olalım" denildi. - İSTANBUL