Kapalıçarşı'nın Hikayesi: Çarşılar - Hanlar - Kapanlar

"Kapalıçarşı'nın şaşkınlık verici hikayesinde tarihi hanlar ve çarşıların hazinelerini keşfedecek, bilinmeyen ve ufkumuzu açacak bir tarihe tanıklık edeceğiz."



"Buluşma Yeri ve Saati: Çemberlitaş Tramvay Durağı / Çemberlitaş Anıtı, saat.09.00 Güzergah: Nuruosmaniye Camii, Kapalıçarşı, Çuhacı Hanı, Valide Han, Büyük Yeni Han, Kürkçüler Çarşısı, Sandal Bedesteni, Tahtakale Piyasası, Sıraodalar, Çukur Muhallebicisi, Zincirlihan, Kızlarağası Han, Şark Kahvesi, Beyazid Meydan, Sahaflar Çarşısı, Küçük Yeni Han, Mahmut Paşa Camii, Mahmutpaşa Hamamı, Yazmacılar Çarşısı, Kürkçü Han, Rüstempaşa Camii ( Dışardan), Sofçu Han, Cebeci Han, Mısır Çarşısı, Kurukahveci Han, Balkapanı Hanı.



"Fiyata dahil hizmetler: Uzman rehberlik, kahvaltılık poğaça, bağışlar, öğle yemeği, çay ikramı.



Hediyemiz: Tur bilgi notları.



İstanbul, eşi bulunmaz geçmiş mirası ile her gün bize "merhaba" der, belki de hep bu kadar yakın olduğundan, belki de günlük koşuşturmadan vakit bulup bakamayız yanı başımızda duran bu kıymetli mirasa.



İşte bu turumuzla günümüz koşuşturmasına bir es veriyor ve tarihin sesine kulak kabartıyoruz. Kapalıçarşı'nın adını aldığı günlerine gidiyor, mallarını dizen, arı gibi çalışan tüccarların yayında Osmanlı'nın alışverişini izliyor, ticaretin semtlere nasıl isim verdiğini öğreniyoruz. Bugün değerli taşların, parıltılı madenlerin, Osmanlı ve Türk mutfağının benzersiz kokulu baharatlarının, şekerlerinin ve görkemli dokumalarının, halılarının mabedi olan bu merkezi, etrafındaki pırlantalarla; tarihi han, çarşı, bedesten, kahve ve camileri ile yeniden ve gerçekten tanıyoruz.



Nostaljik bir masal tadındaki yolculuğumuzda Nuruosmaniye Camii, Valide Han, Büyük Yeni Han, Kürkçüler Çarşısı, Sandal Bedesteni, Şark Kahvesi, Beyazid Meydan, Sahaflar Çarşısı, Mısır Çarşısı ve daha onlarca değerli durağı da ziyaret ediyoruz."