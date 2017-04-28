Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 144,40 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 237,00 lira, Cumhuriyet altını 966,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 144,40 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,60 144,80 144,20 144,40 Cumhuriyet Ata Lira 953,00 969,00 951,00 966,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,00 136,00 131,70 135,70 Lira(Tam) Ziynet 931,00 950,00 929,00 947,00 Yarım Ziynet 465,00 475,00 464,00 474,00 Çeyrek Ziynet 233,00 238,00 232,00 237,00